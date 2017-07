Estado Islâmico planejava ataques a Wimbledon, diz grupo que monitora jihadistas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O grupo Intellingence Group, que monitora mensagens ligadas a grupos jihadistas na internet, informou que o Estado Islâmico estaria planejando ataques terroristas durante o torneio de tênis de Wimbledon, que começou nesta segunda-feira (3) em Londres. A ideia seria “copiar” o atentado de 22 de maio em Manchester, na saída do show da cantora Ariana Grande. O grupo identificou as mensagens em um canal de comunicação do Estado Islâmico no Telegram. As mensagens citam um ataque no formato "lobo solitário”, compartilham o mapa do local do torneio de tênis e sugerem o mesmo tipo de ataque em Manchester, que foi realizado por um homem-bomba e deixou 22 mortos na saída do show da cantora pop. A segurança em Wimbledon foi intensificada nos últimos dias, justamente por causa dos ataques ocorridos neste ano no país. Em 22 de março, cinco pessoas morreram em um ataque na ponte de Westminster, em Londres, que fica próxima ao Parlamento inglês. Dois meses depois, houve o atentado em Manchester. Em 3 de junho, três homens atropelaram pedestres na London Bridge e esfaquearam diversas pessoas no Borough Market. No total, 11 pessoas morreram nos ataques. Dezenove dias depois, outro ataque, mas agora contra fiéis muçulmanos que deixavam uma mesquita em Londres. Uma pessoa morreu. Temendo atentados, a organização de Wimbledon anunciou a criação de barreiras próximas ao All England Club, local do evento, e intensificou a segurança com vistoria detalhada a bolsas, malas e outros objetos levados pelos torcedores. “A AELTC [associação que organiza o tênis de grama na Inglaterra] trabalha em estreita colaboração com a Polícia Metropolitana e outras organizações relevantes para assegurar que as medidas de segurança nas competições sejam compatíveis com o nível de ameaça existente no Reino Unido”, escreveu a AELTC em comunicado oficial, antes do evento.