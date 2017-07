Caminhão tomba e intedita a BR -376, em Ponta Grossa

(foto: Rede News 24 Horas)

Na BR 376, as 00h15 desta madrugada de quarta-feira, 6, ocorreu um acidente com uma carreta. Segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal, o veículo uma Scania, com placas de Paranaguá, tombou npo km 494,8, no município de Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais.

O motorista de 41 anos não teve nenhum tipo de ferimento. O motorista teria dormido no volante.

A pista ficou totalmente interditada até às 02h00. Trânsito desviado pelo acesso ao viaduto Santa Maria. O caminhão transportava um contêiner, carregado de material de limpeza.