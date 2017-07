(foto: Divulgação)

As vendas de veículos seminovos e usados no Paraná estão em evolução no primeiro semestre de 2017. Segundo dados da Assovepar (Associação de Revendedores de Veículos Automotores no Estado do Paraná), o aumento nas vendas foi de 4%, de janeiro a junho deste ano, se comparado com o mesmo período de 2016. Em 2017 foram comercializados o total de 457.347 unidades de automóveis e comerciais leves, contra 439.488 vendidos no 1º semestre do ano anterior.

De acordo com o vice-presidente da Assovepar Antonio Gilberto Deggerone, essa evolução nas vendas se deve pela volta do otimismo do comprador, em especial por conta da liberação do saque do saldo das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). “Esse resultado demonstra que o consumidor está disposto a comprar ou efetuar a troca por um veículo mais novo, movimentando nosso mercado”. Ele aponta ainda, que a expectativa para os próximos meses é positiva. “No segundo semestre as perspectivas são boas, pois tradicionalmente as vendas sempre melhoram. Essa leve retomada da economia nos faz projetar um aumento gradual para os próximos meses nas vendas de carros seminovos e usados".

O mês de junho também apontou resultado positivo, com um incremento de 4%, se comparado com o mês de junho de 2016. As vendas registraram 79.288 unidades vendidas neste ano, contra 76.063 unidades vendidas, em 2016.

Outro destaque dentro do setor são os seminovos com até 3 anos de uso. O índice de vendas acumuladas neste primeiro semestre de 2017, para essa categoria, foi de 17% de aumento. Foram vendidos 201.794 unidades neste ano, contra 173.052 unidades no ano de 2016.