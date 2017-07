Demoliner e Daniell vencem dupla de russo e uruguaio e avançam

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O brasileiro Marcelo Demoliner e sua dupla Marcus Daniell derrotaram a parceria formada por Behar e Bury por 3 sets a 1 e avançaram para a segunda rodada no Grand Slam de Wimbledon. Demoliner e Daniell foram muito bem nos dois primeiros sets e venceram com tranquilidade. A primeira etapa teve um triunfo por 6/4 e, em seguida, a dupla de brasileiro e neozelandês conseguiu um 6/3. No terceiro set do confronto, a parceria formada por uruguaio e belga reagiu para se manter vivo na partida. Behar e Bury chegaram a ficar à frente com um 3/2 e o jogo seguiu disputado, com as duplas confirmando os respectivos serviços. Depois de uma etapa concorrida, os adversários do brasileiro e do neozelandês venceram por 7/5. Na quarta etapa do duelo Demoliner e Daniell quebraram um serviço e conseguiram a vantagem: 5/4. Logo depois, eles chegaram a mais uma quebra e venceram por 6/4. MOEDAS Danii Medvedev foi multado em 11 mil libras esterlinas (R$ 47 mil de acordo com a cotação atual) após jogar moedas no árbitro no torneio de tênis em Wimbledon. A atitude foi considerada ofensiva e, por isso, a organização do torneio decidiu puní-lo. Depois de surpreender ao vencer Stanislas Wawrinka em Wimbledon, Danii Medvedev foi eliminado do Grand Slam nesta quarta-feira (5) ao perder para o belga Ruben Bemelmans. Após o revés, o tenista russo se mostrou bastante insatisfeito e atirou moedas em direção ao árbitro. Medvedev perdeu por 3 sets a 2, com parciais de 6/4, 6/2, 3/6, 2/6 e 6/3, em jogo válido pela segunda rodada da competição. Após o jogo, enquanto se dirigia aos vestiários, o tenista buscou sua carteira na bolsa, pegou várias moedas e as atirou na direção em que estava posicionado o árbitro principal da partida.