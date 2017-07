Com viagem de última hora, Temer é ignorado em programa do G20

DIOGO BERCITO, ENVIADO ESPECIAL HAMBURGO, ALEMANHA (FOLHAPRESS) - O programa de imprensa da cúpula do G20 distribuído a jornalistas nesta quinta-feira (6) não inclui o presidente brasileiro, Michel Temer, que chega em Hamburgo na madrugada de sexta (7) para participar do encontro com os líderes das principais economias do mundo. Aparece em seu lugar o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, ao lado de presidentes como o argentino Mauricio Macri e o russo Vladimir Putin. A Arábia Saudita é o único outro país além do Brasil representado por um ministro, Ibrahim Abdulaziz al-Assaf, que substitui o rei Salman. Assaf não aparece identificado por uma fotografia no folheto. A ausência de Temer é explicada por sua decisão inicial de não participar da cúpula para se dedicar aos trâmites da reforma trabalhista. Ele voltou atrás no início da semana e confirmou a participação no evento, que se encerra no sábado à tarde, quando ele volta a Brasília. A viagem coincide com a ofensiva do governo para barrar na Câmara dos Deputados a denúncia de corrupção passiva contra ele. Mas, apesar de ter sido mantida, a vinda deve ser mais curta do que o inicialmente previsto. Havia planos de uma passagem por Berlim para uma reunião com a chanceler alemã, Angela Merkel, agora abandonados. Em Hamburgo, Temer vai encabeçar a comitiva brasileira na reunião dos líderes das principais economias. Sua equipe tem cerca de 15 pessoas, incluindo embaixadores, assessores do Ministério da Fazenda, assessoria internacional e cerimonial. De seu gabinete, estão previstos Meirelles e o chanceler Aloysio Nunes. O programa no site e no aplicativo da cúpula foi corrigido e inclui o nome de Temer.