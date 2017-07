(foto: Divulgação/ Sanepar)

A região conhecida como Mananciais da Serra, em Piraquara, está aberta neste fim de semana (8 e 9) para a visitação pública. Com as férias escolares chegando, o passeio é uma ótima opção gratuita de lazer com a família inteira. Nos Mananciais, crianças, jovens, adultos e idosos podem participar de caminhadas em trilhas de percursos fáceis, junto de uma natureza exuberante e preservada da Mata Atlântica, da Serra do Mar e do Parque Estadual Pico do Marumbi.



Entre as trilhas, estão a do Salto (percurso de 1 km), da Chaminé (1,5 km de extensão), do Santuário São Francisco (1 km) e a Estrada do Carvalho (2,5 km). Esta última, dá acesso ao Reservatório do Carvalho, o primeiro grande reservatório do Paraná utilizando para abastecer parte de Curitiba e cidades vizinhas. Muitas das primeiras obras de saneamento no Estado, iniciadas em 1904 e utilizadas para até 2004, ainda estão na região e é possível observá-las e conhecê-las.



“As caminhadas têm duração mínima de uma hora, entre ida e volta. O programa é ideal para passeios em família ou grupos, a pé ou de bicicleta. Quem vai aos Mananciais, tem uma oportunidade de ter contato com a natureza, com o ar fresco da Serra do Mar e com a história do saneamento. É também uma ótima opção para que a família tenha momentos de convivência e aproximação num ambiente de muita paz. As férias escolares podem ser um ótimo momento para isso”, diz o coordenador de Patrimônio Histórico da Sanepar, Junio Ferreira.



Segundo a pediatra Iolanda Novodzki, da Divisão da Criança e do Adolescente da Secretaria de Estado da Saúde, o convívio entre pais e filhos é muito importante e o contato da criança e do adolescente com a natureza ajuda no desenvolvimento motor, cognitivo e imunológico.



“Independente da faixa etária, a criança e o adolescente têm a necessidade de convivência com seus pais, com seus cuidadores, pois é deles que se recebem estímulos, referências e exemplos, como a alimentação ou a prática de exercícios. Além de um passeio como esses ser uma oportunidade de diálogo entre pais e filhos, que é parte fundamental, também colabora para o desenvolvimento cognitivo e formação pessoal da criança”, diz Iolanda.



Para ela, ao ter contato com a natureza, a criança também adquire autoconhecimento, compreende melhor o mundo, aguça sua curiosidade e aprende a respeitar a natureza.



PASSEIO - É proibida a entrada de animais, assim como deixar lixo no local, nadar, pescar, caçar, recolher animais ou plantas. Recomenda-se que o visitante use roupa e calçados confortáveis, repelente, proteção para sol ou chuva (os passeios realizam-se mesmo com chuva). É aconselhável máquina fotográfica e lanche. Há local para estacionamento de carros e é necessário fazer um cadastro na entrada.



O Programa de Visitas aos Mananciais da Serra é promovido pela Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), Prefeitura Municipal de Piraquara, Instituto Ambiental do Paraná (IAP) e Parque Estadual Pico do Marumbi.