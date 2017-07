Djokovic vence tcheco de 22 anos e avança em Wimbledon

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em dia muito quente, Novak Djokovic entrou na Quadra Central de Wimbledon para disputar partida da segunda rodada com Adam Pavlasek. O tenista sérvio venceu com tranquilidade por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/2 e 6/1, o tcheco de 22 anos de idade. No primeiro set da partida, Novak Djokovic conseguiu uma quebra de serviço e, portanto, adquiriu vantagem sobre o jovem Adam Pavlasek. Em seguida, o Sérvio teve várias oportunidades para obter a segunda quebra e disparar logo no placar, mas o tcheco não facilitou ao deixar rapidamente o fundo da quadra para tentar definir na rede. Depois de conseguir uma segunda quebra, Djoko confirmou seu saque e concluiu o primeiro set com 6/2. Já Pavlasek não conseguiu aproveitar seus serviços acertando apenas 58% do primeiro saque e perdendo 9 dos 19 pontos. A segunda etapa também começou muito bem para Djokovic. O sérvio variou os golpes entre curtos e longos e cansou seu adversário, que não acompanhou muito bem o volume de jogo e sofreu quatro quebras. Vitória do número 4 do ranking por 6/2 novamente. Novak Djokovic iniciou o terceiro set logo com uma quebra. Pavlasek tentou acabar com a vantagem do tenista sérvio, mas não obteve sucesso e até sofreu a segunda quebra da etapa: 4/1. A confirmação de saque deixou o número quatro do mundo ainda mais perto da vitória: 5/1. Na última parte do jogo, Pavlasek deu um pouco de trabalho para Djokovic fechar. O sérvio teve uma chance de match-point perdida e na segunda tentativa ele fechou: 6/1 após 1h33min.