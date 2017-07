Redação Bem Paraná com a assessoria

06/07/17 às 11:19 - Atualizado às 11:25 Redação Bem Paraná com a assessoria

(foto: Divulgação)

Neste sábado (8), os senadores Roberto Requião (PMDB), presidente da Frente Parlamentar Mista Pela Soberania Nacional, e Gleisi Hoffmann, presidenta do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), farão o lançamento oficial da Frente Suprapartidária por Eleições Diretas Já no Paraná.

Leia mais no Blog Política em Debate