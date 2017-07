Suspeito de abusar sexualmente de 30 menores é preso em São Paulo

Um homem de 27 anos suspeito de cometer abusos sexuais contra, pelo menos, 30 menores entre 7 e 17 anos foi preso, na manhã desta quinta, 6, pela Polícia Federal (PF), na região metropolitana de São Paulo. Após ser indiciado ficará à disposição da 6ª Vara da Justiça Federal de Guarulhos, a leste da Grande São Paulo.

A PF informou que o caso foi descoberto por meio de uma cooperação policial internacional com os Estados Unidos, o que permitiu detectar fluxo de material pornográfico envolvendo menores por uma rede social, tendo sido instaurado o inquérito policial há cerca de dois meses.

De acordo com as investigações, o suspeito escolhia as suas vítimas a partir das fotos que elas publicavam no Facebook e, depois, fazia contatos, fingia ser fotógrafo profissional prometendo ser o intermediário em uma carreira de modelo. Assim que ganhava a confiança, partia para o ataque, pedindo que as vítimas tirassem fotos de si próprias nuas. Para convencê-las, o acusado indicava fotos de garotas em perfis falsos de modelos, criados por ele, dizendo que elas teriam atingido o sucesso por iniciativa dele.

Após conseguir a primeira foto das vítimas nuas, o investigado as obrigava a enviar imagens mais constrangedoras sob a ameaça de publicar as fotos já obtidas. Uma vítima de 16 anos foi obrigada a praticar sexo oral com seu irmão de 3 anos e enviar-lhe fotos e vídeos do ato.

O suspeito responderá pelos crimes de estupro de vulneráveis, produção, posse e divulgação de arquivos de abuso sexual de menores, e caso seja condenado, poderá pegar penas entre 17 e 36 anos de prisão.