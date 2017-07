Governo lança novo Fies com 300 mil vagas de financiamento para 2018

LAÍS ALEGRETTI E GUSTAVO URIBE BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Sob o argumento de que o atual modelo do Fies é insustentável, o governo do presidente Michel Temer (PMDB) lançou nesta quinta-feira (6) as novas regras para o programa federal de financiamento estudantil, que entram em vigor em 2018. Foram anunciadas pelo presidente Michel Temer e pelo ministro da Educação, Mendonça Filho, mais de 300 mil vagas para o próximo ano, no novo modelo, além de 75 mil vagas do programa para o segundo semestre deste ano, com as regras atuais. Uma das novidades do novo modelo é a previsão de um desconto na renda do recém-formado, que será fixada em um limite de 10%, conforme antecipou a Folha de S.Paulo nesta quarta-feira (5). Outra mudança proposta para o ano que vem é que o aluno saberá, já ao firmar o contrato, o valor total do empréstimo para pagar o ensino superior. Isso porque o contrato será para todo o período. Atualmente, o financiamento é renovado a cada semestre e segue o reajuste das mensalidades. O novo Fies terá três modelos. A inclusão dos alunos no que o governo chama de Fies 1, 2 e 3 dependerá do tamanho da renda familiar e das regiões do país onde vivem.