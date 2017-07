Começa venda de ingressos para espetáculo do Cirque du Soleil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os ingressos para as apresentações paulistanas de "Amaluna", do Cirque du Soleil, começam a ser vendidos nesta quinta (6) no site Tudus e no shopping Market Place. As sessões acontecem a partir de 5/10 no parque Villa-Lobos, e as entradas vão de R$ 250 a R$ 450. O grupo canadense retorna ao Brasil com uma produção que tem 65% do elenco formado por mulheres. Dirigido por Diane Paulus, o espetáculo tem referências à ópera "A Flauta Mágina", de Mozart, e à peça "A Tempestade", de Shakespeare. A história se passa em uma ilha fictícia governada por deusas. A trama inicia quando a rainha Próspera comanda uma cerimônia que marca a passagem da filha Miranda para a vida a adulta. Após uma tempestade, um barco ancora na ilha trazendo um interesse amoroso para Miranda.