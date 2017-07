iFood faz promoção com 50% de desconto para comemorar o Dia da Pizza

(foto: Divulgação)

O iFood - líder em delivery on-line de comida no Brasil - preparou uma promoção especial para comemorar o Dia da Pizza, celebrado na segunda-feira, 10. Entre os dias 6 e 16/7 acontece o Festival da Pizza, quando os restaurantes oferecerão diversos sabores com uma redução de 50% do valor. Cerca de 400 pizzarias, como Domino’s, Parmê, Pizza Crek e Pizza Prime participam da promoção, que está disponível em mais de 70 cidades do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza e Salvador.

Para encontrar os estabelecimentos participantes, é só acessar a lista na aba "Descobrir" do site ou aplicativo. A disponibilidade está sujeita ao local em que o usuário fizer seu pedido.

O “Descobrir” funciona como uma curadoria, exibindo listas de restaurantes organizadas por diferentes temas e possibilitando aos consumidores novas descobertas de tipos de cozinha, como uma espécie de guia gastronômico.



