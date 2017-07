Quatro itens para revisar no carro antes das viagens de férias

As férias de inverno chegaram e é hora de planejar os roteiros e despesas para aproveitar este momento de lazer. Para evitar grandes preocupações, o seu carro deve estar em ordem. As revisões não devem ser feitas na véspera da viagem, pois, em caso de troca de alguma peça, ela dificilmente será substituída no mesmo dia ou de um dia para o outro.

As revisões preventivas, além de tornarem a viagem mais segura, representam uma economia para o seu bolso e para a pontuação do motorista. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro estabelecido pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), o motorista que conduzir o veículo sem os equipamentos obrigatórios será punido com uma multa de R$ 127,69 e perde cinco pontos na carteira de habilitação. Da mesma forma, o Contran adverte, com outra multa de R$ 127,69 e outros cinco pontos, os motoristas que forem flagrados reparando o carro em rodovias ou vias de trânsito rápido, como estradas.

Segundo André Causs, Desenvolvimento de produtos WIX FILTERS Brasil, entre os equipamentos que devem ser revistos, destacam-se os filtros de cabine, do ar, óleo e combustível. “As trocas devem seguir as orientações do manual do proprietário. Trocar o óleo, por exemplo, sem a troca do filtro, diminui a vida útil do lubrificante. A água e o óleo são componentes fundamentais para um bom funcionamento do motor, afirma.

Causs relaciona abaixo os detalhes nos cuidados com cada um dos filtros que compõem o sistema de um carro:

Filtro de cabine

A falta de manutenção dos filtros de cabine pode causar acúmulo de micro-organismos e partículas que podem atrapalhar o fluxo de ar no interior do veículo e potencializar doenças respiratórias aos seus ocupantes. Sua principal função é reter grandes concentrações de fuligem e poeiras. “Caso não seja feito o acompanhamento, o ar respirado pode estar contaminado”, afirma.

Filtro do ar

O filtro do ar tem a função de reter as partículas, garantindo que apenas ar limpo entre na câmara de combustão. A perda de potência, o desgaste excessivo nas partes móveis do motor, como pistão e anéis, podem ser ocasionadas pelo acumulo ou a passagem de grãos de areia, pó e fuligem.

Filtro do óleo

Com a função de impedir a entrada de impurezas no sistema de lubrificação do motor, é recomendado realizar a troca do filtro sempre que trocar. “Caso a manutenção não seja feita, o novo óleo colocado tem sua durabilidade reduzida, já que há uma mistura com o velho contido no filtro não trocado”, diz Causs.

Filtro do combustível

A recomendação para troca do filtro do combustível é que seja feita de acordo com as instruções do fabricante do veículo, e se isto não for respeitado pelo motorista, pode ocasionar problemas nos bicos injetores e a queima da bomba de combustível. “Outro problema que pode ocorrer pela falta de manutenção no filtro é a perda de potência do veículo, devido à mistura irregular de ar com o combustível”, finaliza.