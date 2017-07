Escola técnica em Curitiba abre nova unidade e deve formar até 1.200 novos alunos

A Unitec, tradicional escola profissionalizante com sede no Rio Grande do Sul, acaba de ampliar seu espaço e abrir uma nova unidade no Edifício Carlos Gomes, na Rua Monsenhor Celso, em frente à Praça Carlos Gomes, em Curitiba. Administrado pela Capital Realty e pela Cantu Investimento Imobiliários, o prédio foi escolhido pela localização central e tem capacidade para atender 400 alunos por turno, o que deve formar até 1.200 novos profissionais. Ao todo, a Unitec investiu R$ 350 mil no espaço de aproximadamente 1.000 m². Com isso, a instituição inaugurou mais uma biblioteca, novos laboratórios de enfermagem e informática e proporcionou melhor estrutura para os serviços administrativos. A unidade da Avenida Sete de Setembro continua ativa.

De acordo com Paulo Tadeu Dziedricki, presidente da Unitec, a mudança ocorreu porque o espaço atual já não comportava novos alunos. "A cada ano nós recebemos mais alunos, então achamos que chegou a hora de crescer. Além de uma nova biblioteca e laboratórios, conseguiremos atender melhor as demandas dos alunos, aprimorar os serviços da secretaria e dividir as salas de acordo com as necessidades da Unitec", diz. Ainda segundo Dziedrcki, a escolha do prédio foi feita pela infraestrutura moderna e pela localização estratégica. "Os andares apresentam um amplo espaço e o local é privilegiado em termos de visibilidade, já que concentra um grande fluxo de pedestres em uma área movimentada, como a Praça Carlos Gomes", explica. No total são dez novas salas de aula, além de salas equipadas para diretoria, secretaria, financeiro e atendimento pedagógico.

Para Rodrigo Demeterco, presidente da Capital Realty, uma das administradora do prédio, a instalação da Unitec no empreendimento representa um ganho para o centro da cidade. "A Unitec é uma instituição conceituada. Em cinco anos de atuação em Curitiba, já se tornou referência em ensino técnico e prima pela qualidade do corpo docente. Somos felizes por podermos oferecer uma infraestrutura completa e que, consequentemente, estimula a educação paranaense", afirma.

Já para Filipe Demeterco, presidente da Cantu Investimentos Imobiliários, empresa especializada em empreendimentos para comércio e industrias e que também administra o edifício, a localização do prédio da Unitec é estratégica e de grande fluxo. “Nosso imóvel é pensado para proporcionar uma operação comercial eficiente e uma ótima experiência de negócio. Os novos e atuais alunos da Unitec vão se surpreender com um espaço completo.”

Crescimento

Além de cursos técnicos, a Unitec firmou contrato com o grupo Kroton, um dos maiores na área de ensino do mundo, por meio da Universidade Anhanguera, para atuar como unidade polo para alunos na modalidade EAD (Ensino a Distância). Além disso, a Unitec foi habilitada para prestar serviços ao Governo Federal no Programa MedioTec. Destaque com o curso técnico em Enfermagem, a Unitec mantém convênio com quase todos os hospitais de Curitiba e Região Metropolitana para que seus alunos façam estágios dentro das instituições.

A escola também oferece cursos livres, como Cuidador de Idosos e Instrumentação Cirúrgica, além de promover eventos pontuais.