Kardashians dizem que Rob passou dos limites ao postar fotos nuas de Blac Chyna

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O clã Kardashian disse a amigos próximos que está envergonhado com a briga pelas redes sociais de Robert, 30, com a modelo Blac Chyna, 29. As irmãs de Robert acreditam que o irmão passou dos limites ao postar fotos nuas de Chyna e, além de prejudicar a filha Dream, de sete meses, está manchando o nome da família, de acordo com o site americano "TMZ". A família Kardashian, segundo o site, ainda mantém lealdade a Robert e quer ajudá-lo, mas a principal preocupação seria com o impacto que esse escândalo pode causar a filha do casal. Em um ato de fúria, o irmão mais novo da famosa Kardashian publicou em sua conta no Instagram --que foi temporariamente removida-- fotos nuas de Chyna e a acusou de traição. Uma delas mostrava a genitália da modelo por baixo de um vestido preto. “Isto é da Chyna de ontem. Nunca me senti tão desrespeitado na minha vida. Eu acabei de comprar US$ 250 mil em joias pra ela. Essa mulher é tão desrespeitosa, não me importo mais”, escreveu ele. Em sua conta no Twitter, Rob postou várias mensagens e um vídeo no qual Chyna aparece aos beijos com outro homem. Rob também afirmou que o novo affair de Chyna havia lhe pedido dinheiro porque não tinha como pagar as contas da modelo. "Hoje Chyna me enviou um vídeo depois de eu ter comprado para ela uma joia de US$ 250 mil, e ela me manda este vídeo... de outro homem na nossa cama".