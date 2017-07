Homem é preso suspeito de abuso sexual contra 30 crianças em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal prendeu, na manhã desta quinta-feira (6), um homem suspeito de abusar sexualmente de, ao menos, 30 crianças e adolescentes, com idades entre sete e 17 anos. Ele foi preso na casa dele, localizada na Grande São Paulo. O inquérito que investiga o caso foi aberto há dois meses e contou com a cooperação das autoridades dos Estados Unidos, que detectaram um grande fluxo de material pornográfico com crianças envolvidas numa rede social. As investigações da PF mostraram que o suspeito, de 27 anos, buscava as vítimas em potencial pelo Facebook e fazia uma espécie de seleção por meio das fotos e das publicações das adolescentes na rede social. Ele se passava por fotógrafo, prometia uma carreira de modelo das vítimas e, após ganhar confiança das vítimas, pedia que elas fizessem fotos de si próprias nuas. Quando as meninas se negavam a fazer os registros, o suspeito apresentava casos de garotas que teriam alcançado sucesso nas passarelas por intermédio do trabalho dele. As investigações mostraram, no entanto, que os perfis das modelos agenciadas eram falsos e administrados pelo próprio suspeito. Ainda segundo a polícia, após obter a primeira foto das vítimas sem roupa, o investigado passava a ameaçar publicar as imagens, obrigando as vítimas a se expor em situações cada vez mais degradantes. Em um dos casos, segundo a PF, uma adolescente de 16 anos foi obrigada a praticar sexo oral com o próprio irmão, de três anos, e enviar fotos e vídeos do ato. Até o momento, foram identificadas 30 vítimas. O suspeito será indiciado e responderá pelos crimes de estupro de vulnerável, produção, posse e divulgação de arquivos de abuso sexual de crianças e adolescentes. Somadas, as penas podem variar entre 17 e 36 anos de prisão. A detenção do suspeito foi autorizada pela 6ª Vara de Justiça Federal de Guarulhos, na Grande São Paulo.