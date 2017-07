Exportações puxam alta de 23,3% na produção de veículos no semestre

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A produção de veículos entre janeiro e junho deste ano subiu 23,3% em relação ao mesmo período do ano passado, chegando a 1,26 milhão -pouco mais do total produzido no ano passado (2,1 milhões). O motor da alta foram as exportações, que cresceram 57,2% na mesma base de comparação. Em termos absolutos, 372.563 automóveis produzidos no Brasil no semestre foram vendidos ao exterior, segundo dados divulgados nesta quinta (6) pela Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores). Diante da recessão interna, com queda na demanda e restrição ao crédito, a saída encontrada pela indústria automobilística foi escoar sua produção para o exterior -sobretudo para mercados latinoamericanos. A desvalorização do real (mais forte no ano passado), por sua vez, facilitou essa reorientação estratégica. Movimento semelhante acontece na comparação anual. A produção de veículos em junho cresceu 15,1% ante igual mês do ano passado, enquanto as exportações aumentaram 40,9% no período. Em relação à maio deste ano, contudo, houve retração na produção da ordem de 15,4% -sintoma de um desempenho ainda errático da indústria nacional diante de um cenário econômico e político instável. As exportações também caíram 9,3% na comparação entre maio e junho, para 66.059 veículos. Na análise por segmento, contudo, houve retração apenas em veículos leves -as exportações de caminhões e ônibus subiram 9,9% e 21,8%, respectivamente. Em valores, o volume exportado no semestre corresponde a US$ 7,4 bilhões, alta de 53% ante o primeiro semestre de 2016. Em relação a junho do ano passado, o aumento foi de 54,4% e, na comparação com maio deste ano, houve recuo de 7,1%.