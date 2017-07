Seleção brasileira enfrenta a Rússia nesta quinta-feira

(foto: Antônio More/MPIX/CBV)

Depois de uma primeira vitória, sobre o Canadá, a seleção brasileira masculina de vôlei volta ao Estádio Atlético Paranaense nesta sexta-feira (06.07) para o segundo jogo pela Fase Final da Liga Mundial. A equipe do Brasil terá a Rússia como segundo adversário nesta etapa da competição onde busca o décimo título. O confronto será às 15h05, no ginásio do voleibol montado na arena do futebol, com transmissão ao vivo da Globo e do SporTV.

Nesta quinta-feira (05.07), dia de folga do Brasil na tabela, acontecerão dois jogos: Rússia x Canadá, às 15h05, e Sérvia x Estados Unidos, às 17h40.

Na partida de estreia na Fase Final, a seleção contou com o apoio de cerca de 10 mil torcedores para bater os canadenses por 3 sets a 1, com parciais de 25/21, 17/25, 25/19 e 25/19. As semifinais serão disputadas na sexta-feira (07.07) e a grande decisão será no sábado (08.07).

Atento as qualidades da Rússia, o técnico da seleção brasileira, Renan Dal Zotto, destaca que a seleção brasileira precisará de um bom desempenho para garantir a segunda vitória nesta etapa da competição.

“A Rússia faz um jogo muito focado na força física tanto no saque, como no ataque e nós temos que sermos muito fortes no bloqueio e defesa e ser muito paciente também. Não enfrentamos o time deles na fase classificatória, diferente do Canadá, contra quem estreamos nesta Fase Final e contra quem já havíamos jogado e vencido”, analisou o treinador, que complementou.

“Eles têm um time mais agressivo, que vai para decidir no saque e no ataque. Não é tão rápido como o Canadá, mas é extremamente eficiente, tanto é que classificou para essa fase com méritos”, ressaltou Renan Dal Zotto.

Contando com jogadores novos, a seleção russa segue preocupando. “É uma equipe nova, com jogadores jovens, mas com as características de sempre, com atletas gigantescos. A exemplo do que aconteceu com os Estados Unidos, é um time que cresceu dentro da competição. Então, chega neste momento muito bom e estamos estudando bastante para montar uma estratégia interessante para derrubar esses gigantes”, concluiu Renan Dal Zotto.

O Brasil chega para a disputa da Fase Final depois de nove partidas e seis vitórias conquistadas na etapa de classificação. A seleção verde e amarela é a maior vencedora da Liga Mundial, com nove títulos, conquistados em 1993, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010. Para a Fase Final da Liga Mundial, que vale o título de 2017 da competição, a venda de ingressos acontece através do link https://www.ingressoscap.com.br/.

TABELA

Grupo J – Brasil, Canadá e Rússia

Grupo K – Sérvia, França e Estados Unidos

Dia 4 (terça-feira)

15h05 – Brasil 3 x 1 Canadá (jogo 55) (25/21, 17/25, 25/19 e 25/19)

17h40 – França 3 x 2 Estados Unidos (jogo 56) (27/25, 20/25, 26/24, 17/25 e 15/12)

Dia 5 (quarta-feira)

15h05 – Rússia x Canadá (jogo 57)

17h40 – Sérvia x Estados Unidos (jogo 58)

Dia 6 (quinta-feira)

15h05 – Brasil x Rússia (jogo 59)

17h40 – França x Sérvia (jogo 60)

Dia 7 (sexta-feira) - Semifinais

15h05 – 1º J x 2º K (jogo 61)

17h40 – 1º K x 2º J (jogo 62)

Dia 8 (sábado)

20h – Perdedor do Jogo 61 x Perdedor do Jogo 62

23h05 – Vencedor do Jogo 61 x Vencedor do Jogo 62 (FINAL)

O Banco do Brasil é o patrocinador oficial do vôlei brasileiro