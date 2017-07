Criolo vem a Curitiba apresentar disco de sambas

(foto: Divulgação)

O público curitibano poderá ver o show de Criolo de um jeito um pouco diferente do que está acostumado. No dia 16 de julho, domingo, às 20h, ele sobe ao palco do Teatro Guaíra para cantar sambas. O repertório será formado pelas músicas de seu novo álbum, "Espiral de Ilusão". Os ingressos estão à venda na bilheteria do teatro, além dos quiosques da Disk Ingressos e pelo site http://www.diskingressos.com.br/evento/5972

Lançado no fim de abril, "Espiral de Ilusão" é o quarto álbum de estúdio do músico paulista. O novo trabalho, produzido por Daniel Ganjaman e Marcelo Cabral, traz dez sambas inéditos, sendo nove deles autorais, compostos ao longo de toda sua carreira. "O samba não é quando você quer, não é na hora que você quer. É quando o seu coração está preparado", explica Criolo.

Definido como a realização de um sonho antigo, o álbum conta com ilustração do mestre Elifas Andreato na capa. Foi gravado no Estúdio El Rocha em abril de 2017 e contou com um time de peso de músicos.

O álbum foi lançado junto com a primeira edição de uma publicação online de Criolo, definida como uma revista-encarte do projeto nesta estreia. O projeto faz parte da campanha de conteúdo e comunicação desenvolvida pela agência Codex Uqbar em parceria com a Oloko Records.



O show também contará com sambas inéditos que ficaram fora do disco. Todas as músicas são de autoria do Criolo, com exceção de “Hora da Decisão” (Ricardo Rabelo e Dito Silva) e “Filha do Maneco” (Criolo, Ricardo Rabelo e Jefferson Santiago).