Pabllo Vittar anuncia show no Wood’s Curitiba

(foto: Divulgação)

Um dos nomes mais falados no cenário musical tanto no Brasil quando no exterior, chega a Curitiba no dia 31 de agosto. Pabllo Vittar traz sua turnê “Vai Passar Mal” para única apresentação no palco do Wood’s Curitiba. A produção é assinada pela produtora curitibana CWB Brasil. Os ingressos estarão à venda pelo Disk Ingressos, a partir desta sexta-feira (07), no primeiro lote por R$50.

Pabllo Vittar é uma cantora, compositora, performer e drag queen que ganhou notoriedade com o videoclipe de "Open Bar", uma versão em português de "Lean On", do Major Lazer, que mistura pop e samba.

Com seu recém-lançado álbum, “Vai Passar Mal”, ela já lançou três singles (Nêga, Todo Dia e K.O.) e teve todo seu álbum presente na playlist Viral 50 Brasil do Spotify, nos charts geral e pop da Apple Music Brasil e figurou em segundo lugar em vendas no iTunes nos dias subsequentes ao seu lançamento. Hoje suas visualizações e plays somam mais de 50 milhões além de ter o clipe original de uma drag queen (“Todo Dia”) mais visto do mundo.

Em 2016 ela estreou na TV aberta como cantora do programa “Amor e Sexo”, da TV Globo, participou do clipe "Insight", de Luiza Possi, e foi garota-propaganda de campanhas para Avon, Adidas e Skol além de ter feito mais de 100 shows com a sua “Open Bar Tour”. Em 2017 ela já foi convidada para cantar junto com Daniela Mercury e Anitta durante o carnaval, estrelou a última campanha da Apple Music, lançou seu último single (K.O.) ao vivo no Multishow e já está na estrada com a sua nova turnê “Vai Passar Mal Tour” desde fevereiro deste ano.

Pabllo nasceu em São Luis, Maranhão, e hoje mora em Uberlândia, Minas Gerais. Aos 13 anos, começou a fazer música, apresentando-se na igreja e fazendo covers em festas de família, no Maranhão. Já adolescente, começou a compor suas próprias músicas e se apresentar em casas noturnas e paradas gays. O nome artístico é um questionamento de desconstrução de gênero.

Serviço – Pabllo Vittar em Curitiba

Data: 31 de agosto de 2017 (quinta-feira)

Local: Wood's Curitiba (Rua General Mário Tourinho, 387)

Horário: A partir de 22h30

Ingressos: Primeiro lote a partir R$50 (meia-entrada)

Vendas: Disk Ingressos