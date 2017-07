Tatuadora Madame CHäN volta a Curitiba para temporada na Teix

Redação Bem Paraná com assessoria

Em 2014, a tatuadora belga Madame CHäN fazia história ao se transformar na primeira guest internacional do Estúdio Teix – pioneiro em Curitiba em tattoo autoral e também em trazer tatuadores estrangeiros para temporadas na capital.

Três anos depois, ela volta para um novo projeto, que inclui, além das tatuagens, uma residência artística e exposição na Galeria. Pois, se ela fez fama internacional como tatuadora – foi citada inúmeras vezes pela mídia especializada como uma das mais importantes do mundo –, esta não é sua única qualificação artística: tem também vasta experiência com tecidos e papéis. “A tatuagem é uma técnica que abre muito espaço para a criatividade, mas nunca foi o meu único interesse. Eu trabalho com pintura, foto, ilustração, desde antes de começar a tatuar. A tatuagem veio à minha vida por acidente”, conta a artista, que estará em Curitiba de 10 a 22 de julho.

Em 2014, quando de sua primeira vinda, CHäN tatuava em um estúdio particular em Berlim. Atualmente, trabalha em Barcelona como tatuadora e artista plástica. O contato com a arte, a multidisciplinaridade e o público de duas das principais capitais culturais do planeta encorpou e amadureceu ainda mais a sua obra.

Seu estilo é muito versátil, e elementos da natureza – como plantas, flores e animais – estão sempre presentes, embora nunca de forma literal. Ela brinca com cores, linhas, pontos e texturas, atingindo um resultado único. O interesse pela Botânica também gerou o tema da exposição na galeria.

“Estamos muito ansiosos para a ocupação dela aqui na Teix. Já para as tatuagens ela trabalhará tanto com flashs quanto com desenhos encomendados, numa oportunidade incrível para o público local”, finaliza a galerista Jô Maciel.

Madame CHäN

10/07 a 16/07 – Residência Artística

17/07 a 22/07 – Tattoos