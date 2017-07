Orquestra à Base de Corda apresenta obras curitibanas

A Orquestra à Base de Corda apresenta repertório formado por obras de compositores ligados ao cenário musical de Curitiba nesta sexta-feira (7/7) e sábado (8/7), na Capela Santa Maria. As primeiras gerações de compositores serão representadas por autores como Bento Mossurunga, Benedito Nicolau dos Santos e José da Cruz. Das gerações mais recentes, obras de Janguito do Rosário, Padre Penalva, Wilson Moreira, assim como composições de músicos da orquestra.

Nas mais recentes apresentações, a Orquestra à Base de Corda esteve ao lado de renomados cantores e grupos nacionais como Diogo Nogueira, Lenine, Bife Muderno. Para esses concertos, as músicas autorais de integrantes do grupo e compositores curitibanos estão no programa. “A Orquestra tem caráter autoral, quase todos nossos músicos compõem. Neste ano quis ir além das composições próprias do grupo e homenagear outros compositores que construíram de sua forma a história da cidade”, diz o maestro João Egashira.

A Orquestra

A Orquestra À Base de Corda foi criada por Roberto Gnattali em 1998. Dedicada à pesquisa e à divulgação da música brasileira, possui formação instrumental ímpar com violino, bandolim, cavaquinho, viola caipira, violão, violão 7 cordas, piano e percussão, o que confere ao grupo sonoridade bastante particular.

Serviço: Orquestra à Base de Corda apresenta compositores curitibanos

Regência João Egashira

Local: Capela Santa Maria Espaço Cultural (Rua Conselheiro Laurindo, 273, Centro)

Datas e horários: sexta (7/7), às 20h, e sábado (8/7), às 18h30

Ingressos: R$ 30 e R$ 15

Informações: (41) 3321-2855