Seminário apresenta relatório e irregularidades da Previdência do Paraná

No dia 7 de julho (sexta-feira), os servidores do Tribunal de Contas do Estado do Paraná organizam o seminário “A Previdência do Estado do Paraná e do Brasil”, onde serão apresentadas análises técnicas a partir dos relatórios de auditorias realizados no fundo da ParanáPrevidência.

Segundo analistas de controle externo e procuradores do Ministério Público de Contas, desde que o fundo foi criado um histórico de irregularidades relativos às receitas e despesas do fundo vem acontecendo, o que faz com que o atual modelo de gestão seja completamente insustentável, com total esgotamento do fundo em 2047. Na oportunidade, a economista Denise Gentil, também realizará uma análise das contas da Seguridade Social brasileira. O evento ocorre no auditório do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e é aberto ao público.

O presidente do Sindicato dos Servidores do Tribunal de Contas do Paraná, Luiz Tadeu Grossi Fernandes, ressalta o caráter técnico do evento. “Os servidores públicos do Paraná e a sociedade paranaense têm o direito de saber o que está sendo feito das suas reservas previdenciárias, e isso somente pode ser feito com base em auditorias e laudos técnicos, aos quais daremos publicidade”, destaca o presidente.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA DO EVENTO: SEMINÁRIO “A PREVIDÊNCIA DO BRASIL E A PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PARANÁ”



SEXTA – 07 de Julho – Manhã (Auditório do Tribunal de Contas do Estado do Paraná)

8:00h – Coletiva de Imprensa

9:00h – Abertura

9:15h – PEC 287/16: Previdência Social e modelo atuarial



O cálculo conforme os princípios da Constituição Federal demonstra que o regime geral da Previdência é superavitário. A reforma posta pelo governo oculta os verdadeiros beneficiários, bancos e instituições financeiras que têm a oferecer o seu modelo de previdência privada.



Denise Gentil é economista, com doutorado pelo Instituto de Economia da UFRJ, onde defendeu a tese intitulada "A Política Fiscal e a Falsa Crise da Seguridade Social Brasileira – Análise financeira do período 1990–2005". Leciona e pesquisa na área de Macroeconomia e Economia do Setor Público com concentração em política fiscal e seguridade social no Instituto de Economia da UFRJ.



10:00h – Aspectos relevantes no Regime Próprio de Previdência do Estado do Paraná



Especialista no assunto, Cecato realizará uma análise objetiva do controle das arrecadações, das avaliações, notas técnicas atuariais e histórico das alterações do Plano de Custeio, além de trazer a público importantes achados de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.



Mário Antônio Cecato é Analista de Controle do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, especialista em Administração Pública, bacharel em Ciências Contábeis.



10:45h - Histórico de irregularidades e atuais falhas na gestão da Paraná Previdência



Desde a criação do fundo da Paraná Previdência diversas fissuras não previstas foram criadas, enquanto fontes de arrecadação previstas diminuíram ou deixaram de existir. Com a manutenção do atual modelo de gestão, em aproximadamente 30 anos não restará sequer 1 centavo no fundo.



Gabriel Guy Léger é Procurador do Ministério Público de Contas do Estado do Paraná, Integrante da Comissão de Inteligência da Rede de Controle da Gestão Pública no Paraná,Especialista em Auditoria Econômica e Financeira e Gestão Pública, pela École Nationale de la Magistrature (ENM Paris, França); Especialista em Gestão Pública.



11:30h – Debate - Perguntas e respostas;



12:00h – Almoço (por adesão).