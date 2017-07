Consumo de bebidas alcoólicas dentro da Arena é proibido, alerta Ministério Público

(foto: Antônio More/MPIX/CBV)

Por ocasião da realização dos jogos da Liga Mundial de Vôlei, nesta semana (de 4 a 8 de julho), na Arena da Baixada, em Curitiba, o Ministério Público do Paraná, por meio do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Defesa do Consumidor, orienta a população e aos órgãos de fiscalização e de defesa dos direitos do consumidor quanto à proibição do consumo e da comercialização de bebidas alcoólicas no interior do local.



De acordo com o Centro de Apoio, o Estatuto do Torcedor (Lei 10.671/2003) proíbe o porte de bebidas ou outras substâncias suscetíveis de gerar ou possibilitar a prática de atos de violência em eventos esportivos profissionais, sejam eles de qualquer modalidade esportiva. Além disso, o próprio regulamento da Liga Internacional de Vôlei dispõe sobre a proibição “do ingresso e da venda de produtos em latas, garrafas, recipientes de vidro e de bebidas alcoólicas de qualquer natureza, bem como o seu trânsito dentro do ginásio”.