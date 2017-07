Zenit faz proposta de R$ 44 milhões para tirar Rodrigo Caio do São Paulo

JOSÉ EDUARDO MARTINS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo ainda pode perder um dos principais jogadores de seu elenco nesta janela de transferência. O Zenit, da Rússia, fez uma proposta de 12 milhões de euros (R$ 44,4 milhões) para contratar o zagueiro Rodrigo Caio. Segundo apurou a reportagem, porém, o clube não tem a intenção de negociar o jogador neste momento e por este valor. Com a chegada do treinador Dorival Júnior e a saída de peças importantes do elenco, como Thiago Mendes, Luiz Araújo e Maicon, a ideia da diretoria é manter o elenco. Porém, caso a oferta suba, a negociação pode se concretizar. O contrato de Rodrigo Caio com o São Paulo é válido até 2021 e a multa rescisória é de 18 milhões de euros. Outro trunfo tricolor é o desejo de Rodrigo Caio de atuar em um país com mais tradição no futebol europeu. O defensor já declarou diversas vezes que pretende um dia jogar no Velho Mundo, porém, em campeonatos como o espanhol, italiano e inglês. Desta maneira, ele teria mais visibilidade e maior probabilidade de ser convocado pela seleção brasileira. Titular na conquista da medalha de ouro na Olimpíada do Rio de Janeiro, em 2016, e convocado por Tite para integrar a seleção principal, Rodrigo Caio está bem cotado no mercado. Em 2015, o zagueiro ficou muito perto de acertar com o Valencia e o Atlético de Madrid, ambos da Espanha. Neste ano, depois de muita negociação, renovou o seu contrato com o São Paulo e recebeu um aumento salarial.