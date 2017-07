Atlético-MG faz acordo com Ronaldinho para quitar dívida

VICTOR MARTINS BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG acertou nesta quinta-feira (6) o pagamento de uma dívida de mais de R$ 10 milhões com Ronaldinho Gaúcho, quase três anos após o jogador deixar o clube. Ronaldinho chegou ao Atlético em junho de 2012 e ficou até julho de 2014.

Durante este período, o clube mineiro acumulou dívidas por falta de pagamentos de prêmios, salários e bônus que estavam previsto em contrato. Desde que o meia saiu do clube, o irmão e agente do ex-jogador, Assis Moreira, veio a Belo Horizonte algumas vezes para negociar com a diretoria atleticana. No entendimento de Assis, a dívida já estava acima de R$ 12 milhões, isso no primeiro semestre do ano passado.

Além disso, o jogador movia uma ação trabalhista na Justiça contra o Galo. Ronaldinho cobrava uma multa de R$ 300 mil pelo atraso no pagamento da rescisão de contrato. Após algumas audiências, a Justiça deu sentença favorável ao craque, mas o departamento jurídico do Atlético recorreu. No acerto realizado nesta quinta, também foi feito um acordo judicial. Os valores, no entanto, não vão ser divulgados pelo clube. Assim como os prazos para os pagamentos, por envolver matéria de confidencialidade. No entendimento do Atlético, esse acerto coloca um ponto final nas controvérsias.

CONTRATO — O primeiro contrato assinado entre Ronaldinho e Atlético foi de R$ 300 mil mensais. Valor que aumentou a partir da segunda temporada do craque na Cidade do Galo. Em janeiro de 2013 e até o último dia de clube, em julho de 2014, o salário do meia foi para R$ 400 mil mensais. Porém, Ronaldinho contava com uma série de cláusulas que impulsionavam seus vencimentos enquanto esteve em Belo Horizonte. Participação nas camisas vendidas que levavam seu nome, bônus por gol, por assistência e premiação de acordo com o rendimento do clube a cada competição. Alguns dos motivos que fizeram Ronaldinho Gaúcho ter uma média salarial de R$ 900 mil mensais durante os pouco mais de dois anos que vestiu a camisa atleticana.

Ronaldinho jogou 88 vezes pelo Atlético e marcou 28 gols. Sua passagem pela Cidade do Galo rendeu três títulos ao clube, sendo a Libertadores de 2013 o mais importante deles. O jogador ainda foi campeão da Recopa Sul-Americana e do Campeonato Mineiro, além do vice-campeonato no Brasileiro, em 2012.