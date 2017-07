Férias da rede municipal de Curitiba começam na segunda

Começa na segunda-feira (10/7) o recesso escolar para 131 mil crianças e adolescentes das 185 escolas e 206 centros municipais de educação infantil (CMEIs) que compõem a rede municipal de ensino. O retorno das atividades para o segundo semestre será em 25 de julho, uma terça-feira.

As atividades do programa Comunidade Escola também serão interrompidas. A pausa vai até agosto, informa a coordenação.

Durante o recesso escolar, os 11 faróis do saber instalados em praças permanecerão em funcionamento, com atendimento ao público das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Os núcleos regionais de ensino também estarão abertos para atendimentos como transferências, matrículas e rematrículas, busca de documentos e de informações, de segunda a sexta-feira.

No período de recesso, as equipes da Secretaria Municipal da Educação que ficam no Edifício Delta farão planejamento, programação de atividades e momentos de avaliações que são feitos constantemente para estabelecer propostas e aperfeiçoar os resultados para a educação em Curitiba. “Muitas ações já estão delineadas e bem estruturadas, mas ainda existem desafios que devemos pensar juntos para aprimorarmos ainda mais a educação no segundo semestre”, afirma a superintendente de Gestão Educacional, Elisângela Iargas Mantagute.