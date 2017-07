Platini tem recurso negado no TAS e segue suspenso por quatro anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) recusou o recurso de Michel Platini por conta de sua suspensão do futebol por quatro anos após ser envolvido no escândalo de corrupção da Fifa, que derrubou Joseph Blatter da entidade máxima do futebol. O ex-presidente da Uefa recorreu dos quatro anos de suspensão do futebol ao TAS. A pena havia sido dada pela própria corte, que na apelação entendeu que os quatro anos "não são um excesso".

O TAS suspendeu Platini por ter recebido quase 1,8 milhão de euros por um trabalho de assessoria a Joseph Blatter, então presidente da Fifa. A pena já havia sido reduzida. Inicialmente o ex-presidente da Uefa havia sido banido do futebol, depois sua pena ficou de oito anos, posteriormente reduzida para quatro pelo TAS.