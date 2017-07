Relógios são apreendidos em fundo falso de van em Foz do Iguaçu

No começo da noite desta quarta-feira (5), em abordagem realizada no âmbito da Operação Fronteira Integrada, na Aduana da Ponte Internacional da Amizade em Foz do Iguaçu/PR, servidores da Receita Federal com apoio de policiais militares do BPFron realizaram a apreensão de relógios contrabandeados encontrados em fundo falso de uma van paraguaia.

Os relógios, pouco mais de 500 unidades, foram encontrados em fundo falso preparado embaixo dos bancos traseiros do veículo. O valor estimado desta apreensão é de R$ 65 mil. O motorista, de nacionalidade paraguaia, disse que levaria a mercadoria até a região do bairro Vila Portes em Foz do Iguaçu, entregaria para um homem de São Paulo e receberia R$ 70 pelo serviço. Ele foi identificado e liberado.