Federer supera susto inicial e passa por sérvio em Wimbledon

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O suíço Roger Federer conquistou nesta quinta-feira (5) sua vaga para a terceira rodada de Wimbledon 2017. Em duelo até então inédito contra o sérvio Dusan Lajovic, número 79 do ranking da ATP, Federer chegou a ter trabalho, mas venceu por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (7-0), 6/3 e 6/2. A partida colocou frente a frente dois tenistas com retrospectos muito distintos no All England Club. Número 5 do mundo, Federer busca seu oitavo título na chave principal masculina da competição —antes, já faturou o troféu em 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009 e 2012. Já Lajovic jogava a chave principal de Wimbledon pela quarta vez. Em sua melhor participação, em 2014, surpreendeu o espanhol Guillermo García-Lopez na estreia, mas caiu na segunda rodada frente ao polonês Lukasz Kubot. Três anos depois, repetiu a campanha e caiu na segunda rodada. Lajovic abriu o jogo desta quinta sacando e confirmando seu serviço. No segundo game, porém, Federer viu o rival abrir 0-40 e se aproximar da quebra. O suíço ainda salvou três break points, mas cometeu um erro e permitiu ao adversário balcânico abrir 2/0 no placar. O suíço, porém, tratou de evitar problemas prematuros no jogo: quebrou Lajovic no terceiro game, confirmou seu saque no quarto e empatou o placar em 2/2. Sem quebras nos oito games seguintes, os tenistas levaram a parcial ao 6/6. Já no tie-break, Federer sobrou e fez um seguro 7-0, fechando a parcial em 36 minutos. A segunda parcial parecia começar com equilíbrio, mas Federer conseguiu uma quebra no quarto game e abriu 3/1. Alternando o jogo de fundo de quadra com eficientes subidas à rede, o suíço controlou o placar e fechou o segundo set em 6/3 em 1h06min de partida. A tranquilidade do suíço se manteve no terceiro set: Federer abriu a parcial conquistando uma quebra e sacou para fazer 2/0. A partir daí, Lajovic não resistiu mais: quebrado novamente no quinto game, viu o ex-número 1 do mundo abrir 4/1 e confirmar seu saque para fazer 5/1. Sacando no sétimo game, fez 6/2 e fechou o jogo com um ace em 1h30min. Classificado para a terceira rodada, Federer agora enfrentará o alemão Mischa Zverev, responsável pelas eliminações de Bernard Tomic (Austrália) e Mikhail Kukushkin (Cazaquistão) nas duas primeiras rodadas. Em quatro partidas até hoje contra Zverev, Federer levou a melhor em todas – inclusive em duas partidas nas quadras de grama de Halle (2013 e 2017).