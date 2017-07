Sorveteria Candy Roll’s abre quiosque no Shopping Palladium

(foto: Divulgação)

A sorveteria Candy Roll’s acaba de inaugurar no Palladium Curitiba com o objetivo de proporcionar uma experiência única no consumo de sorvete. Preparada em uma chapa fria, com temperatura inferior a 30ºC, a massa artesanal permite a mistura de diversos sabores e recheios. O processo chama a atenção de quem passa pelo local. “Tudo é feito na hora. A massa é preparada em uma chapa tailandesa. O cliente escolhe as opções e o sorvete é elaborado no mesmo instante”, contam os proprietários Vilmar Ribeiro Lemes e Sandra Fantin.

A base da massa do sorvete é italiana e ele é servido em formato de pequenos rolos recheados. São 10 sabores disponíveis: morango, amora, abacaxi com coco, cheesecake, frutas vermelhas, chocolate, limão siciliano, óreo, floresta negra e banoffee.

Confira como o sorvete preparado na Candy Roll’s do Palladium Curitibahttps://www.facebook.com/shoppingpalladium/videos/1574672502552680/

A loja fica no Piso L3 do Palladium Curitiba. Os preços variam entre R$ 12 e R$ 18.

Candy Roll’s

Onde: Palladium Curitiba, Piso L3.

www.facebook.com/candyrollscuritiba