Prefeitura de Araucária adianta primeira parcela do 13º salário

Com o planejamento realizado, a Prefeitura de Araucária está realizando o pagamento da 1ª parcela do 13º salário aos servidores municipais já nesta quinta-feira (06). O valor adicional leva em conta a reposição de 3,4%. No total, serão R$ 11.123.400,52 milhões em adiantamento. O prazo definido por lei para o pagamento da 1ª parcela é 30 de novembro.

Entre os maiores beneficiados estão os profissionais da Educação que recebem o adiantamento próximo ao início do recesso escolar. Serão 1.638 professores, 580 educadores infantis e 179 pedagogos beneficiados. Por se tratar de um recesso (e não de férias), estes profissionais não contam com o 1/3 de férias. Há servidores do quadro geral que também contarão com o valor adicional para curtir as férias em julho.

Os aposentados já receberam a 1ª parcela do 13º salário em 27 de junho. Na mesma data, foi apresentada aos representantes de sindicatos a proposta de adiantamento para os servidores da ativa. As entidades preferiram não se manifestar. A Prefeitura decidiu por garantir o pagamento adiantado.