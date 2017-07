Rua da Cidadania Portão completa 21 anos

O prefeito Rafael Greca participou na quarta-feira (5/7) das comemorações do aniversário de 21 anos da Rua da Cidadania Portão/Fazendinha, inaugurada em 5 de julho de 1996, durante a primeira gestão à frente da capital. Recebido por funcionários da regional e moradores, Greca acompanhou a produção de uma grafitagem comemorativa à data, feita na estrutura da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) local, passou por uma oficina de balões sem fogo e pipas que funciona no local e cortou o bolo de aniversário. Na solenidade, houve uma homenagem ao prefeito e aos servidores mais antigos.

“Agradeço pela homenagem, mas agradeço ainda mais pelo empenho dos funcionários públicos municipais, que fizeram deste local o coração do Fazendinha e do Portão e o ponto de serviços para a nossa população nestes 21 anos”, disse Greca.

Estrutura

A Rua da Cidadania é sede da Administração Regional do Portão, que tem oito bairros em sua área de abrangência. A população atual estimada de Portão, Fazendinha, Água Verde, Parolin, Santa Quitéria, Seminário, Vila Izabel e Guaíra é de cerca de 185 mil pessoas, segundo estimativa do Ippuc feita com base nos dados do IBGE.

A unidade foi uma das primeiras Ruas da Cidadania a começar a funcionar em Curitiba, dentro de um política elaborada por Greca de descentralização do atendimento e dos serviços prestados pela Prefeitura. “A Prefeitura tem que estar onde o povo está e esse é o princípio de uma rua de cidadania, com todos os serviços em um mesmo local, abertos para o terminal de transporte, para que a população chegue direto à Prefeitura e a Prefeitura sirva diretamente à população”, destacou o prefeito.

Curitiba tem dez Ruas da Cidadania, uma em cada regional, contemplando os 75 bairros.

Atual

A Regional Portão abriga 18 serviços para a população, com núcleos de atendimento da Fundação de Ação Social (FAS), Educação, Esporte, entre outros. Em maio, foram realizados quase 40 mil atendimentos. Por dia, são cerca de 2 mil pessoas circulando no local. De acordo com o administrador da Regional, Gerson Gunha, desde o início da atual gestão tem sido feito um esforço para recuperar uma série de demandas reprimidas.

“Começamos em janeiro com um grande mutirão de limpeza e combate à dengue no Parolin e, de lá para cá, passamos a ter obras de infraestrutura que eram reivindicações antigas da população”, contou. “Um exemplo é a ponte da Rua Luiz Delfino, na Comunidade da Portelinha, que foi totalmente refeita e não apenas remendada”, completou.