Polícia prende suspeitos de terem matado homem em Curitiba

Redação Bem Paraná com Plantão de Polícia

06/07/17 às 16:52 Redação Bem Paraná com Plantão de Polícia

(foto: Polícia Civil)

Um crime contra a vida foi esclarecido na quarta-feira (05), pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Curitiba, após a autuação de três pessoas – entre elas um adolescente – suspeitas de participarem do homicídio que vitimou Valderez Ludwig, 39 anos, morto com três tiros. As duas prisões e a apreensão aconteceram nos bairros Tarumã e Uberaba.

