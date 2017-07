Prefeitura de Curitiba troca o Santander pela Caixa

(foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasi)

A folha de vencimentos de servidores, aposentados e pensionistas da Prefeitura de Curitiba passará a ser paga pela Caixa Econômica Federal a partir de agosto, quando se encerra o contrato com o Banco Santander. A Prefeitura optou pela Caixa devido a uma série de vantagens oferecidas pelo banco estatal, tanto para o município quanto para os servidores.

Para ter exclusividade na folha da Prefeitura por cinco anos, a Caixa vai pagar R$ 126 milhões, destinará R$ 3 milhões em patrocínios de atividades do município e 2,5 milhões para emissão dos carnês do IPTU. Além disso, vai reforçar a equipe de apoio técnico nos projetos em que a prefeitura se habilita a receber recursos para grandes projetos (como o PAC Drenagem, por exemplo).

Entre as vantagens oferecidas para os servidores estão isenção de tarifa de manutenção da conta por 12 meses e da primeira anuidade de cartão de crédito, além de juros menores, remuneração especial em algumas aplicações e desconto em seguros.

Abrangência

A folha de pagamento completa envolve cerca de 49.700 pessoas, movimentando mensalmente em torno de R$ 305 milhões, entre servidores ativos da administração direta e indireta, autarquias, aposentados, pensionistas e estagiários.

A Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos já começou a fazer o agendamento para os servidores tratarem, de maneira individualizada, suas transferências diretamente com a Caixa.

O banco informará sobre a burocracia necessária para mudança, o perfil e as vantagens dos produtos financeiros para os servidores do município.

Os funcionários, no entanto, que preferirem manter seus vencimentos no banco de sua preferência podem solicitar a portabilidade (transferência automática e sem custo do salário), o que poderá ser feito após o primeiro pagamento a ser efetivado pela Caixa. Para isso, é preciso ir ao banco escolhido, preencher o formulário (fornecido pela instituição bancária) e entregar na agência da Caixa onde foi aberta a conta-salário.

O salário de agosto será obrigatoriamente creditado nessa nova conta-salário, a fim de se garantir o controle adequado entre todos os salários contidos na folha.

Aqueles que já possuem conta na Caixa também precisam entrar nos agendamentos, para atualizar os dados cadastrais e checar se sua conta cumpre os requisitos para recebimento do salário (que não pode ser pago, por exemplo, em conta conjunta).

Fim do contrato

O Santander manteve exclusividade no pagamento da folha dos servidores e aposentados durante cinco anos, encerrados em agosto. Na época o banco venceu licitação e pagou R$ 85 milhões ao município pela folha.