Maicosuel pede para não receber salário enquanto desfalcar o São Paulo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Maicosuel fez um pedido inusitado para a diretoria do São Paulo. Em recuperação de tendinite no adutor da coxa direita e de desequilíbrio muscular, o jogador pediu para voltar a receber salários quando for liberado para atuar, conforme publicou o "Globoesporte.com" e confirmou a reportagem. A solicitação do atleta foi atendida pelo departamento de futebol. Apresentado no dia 7 de junho, o meia-atacante fez a sua estreia pelo clube logo no dia seguinte, contra o Vitória, no Morumbi. No entanto, ele havia realizado exames médicos no dia 6 e, segundo o departamento médico do clube, não havia sido detectado nenhum problema. O jogador sentiu dores durante a partida e teve de ser substituído. Por isso, o departamento médico precisou realizar mais exames, quando foi diagnosticado também o desequilíbrio muscular. Ainda não há uma previsão de quando o jogador vai ser liberado para entrar em campo. Antes de acertar com o São Paulo, Maicosuel estava no Atlético-MG, onde disputou 18 partidas nesta temporada. Procurado, o clube mineiro não quis se pronunciar.