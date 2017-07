Alemão: registrado e pronto para a estreia (foto: Divulgação/Paraná Clube)

O atacante Alemão, 28 anos, teve seu contrato registrado na CBF e finalmente poderá estrear pelo Paraná Clube. A primeira chance do jogador, que estava no FC Eindhoven, da segunda divisão da Holanda, será nesta sexta-feira (dia 7) às 21h30, na Vila Capanema, contra o América-MG, pela 12ª rodada da Série B.

O técnico Cristian de Souza não confirmou a escalação de Alemão. Ele pode entrar na vaga de Felipe Alves, que está suspenso. Outra opção para essa função, de centroavante, é Rafhael Lucas.

Outro que pode estrear é o meia-atacante João Pedro, que veio do Atlético-PR. Pelas declarações do treinador, é provável que o jogador comece no banco e entre no decorrer da partida. No entanto, ele prometeu novidades para a partida desta sexta-feira.

“A gente já tem o time definido. os treinos nos mostraram a equipe mais equilibrada, mas a gente vai segurar essa informação”, disse. “Vamos fechar o treinamento para não dar essa arma para o Enderson (Moreira, técnico do América-MG) e para a equipe adversária, pois vamos promover algumas coisas diferentes daquilo que a gente vinha fazendo”, declarou. “O Alemão vai para o jogo, vai estar junto. O João Pedro também está totalmente integrado ao grupo”, disse Cristian de Souza.

As mudanças prováveis são as voltas do lateral-direito Cristovam e do zagueiro Eduardo Brock, que estavam suspenso na última rodada e retornam ao time titular.

O atacante Felipe Augusto (ex-Volta Redonda-RJ) dificilmente vai estrear contra o América-MG. “O Felipe Augusto possivelmente não terá condição de jogo”, disse o treinador.

ADVERSÁRIO

O América-MG não terá o volante Juninho (ex-Atlético-PR) e o meia Marion, que seguem tratando de lesões. O time titular conta com vários conhecidos do futebol paranaense: o goleiro João Ricardo (ex-Paraná), o lateral-esquerdo Pará (ex-Atlético-PR), o volante David (ex-Atlético-PR), o meia Renan Oliveira (ex-Coritiba), o ponta Luan (ex-Palmeiras e Atlético-PR) e o centroavante Bill (ex-Coritiba). No banco, outros com passagem pelos clubes curitibanos são o meia Ruy, o lateral-direito Norberto e o centroavante Hugo Almeida, todos ex-Coritiba.

PARANÁ x AMÉRICA-MG

Paraná: Richard; Cristovam, Brock, Rayan e Igor; Leandro Vilela, Gabriel Dias, Robson, Renatinho e Minho (João Pedro); Alemão (Rafhael Lucas). Técnico: Cristian de Souza

América-MG: João Ricardo; Christian, Messias, Rafael Lima e Pará; David, Zé Ricardo, Renan Oliveira; Luan, Bill e Hugo Cabral. Técnico: Enderson Moreira

Árbitro: Vinicius Goncalves Dias Araujo (SP)

Local: Vila Capanema, sexta-feira às 21h30