(foto: Franklin de Freitas)

A seleção masculina do Brasil venceu a Rússia por 3 sets a 2 nessa quinta-feira (dia 6) à tarde, na Arena da Baixada, pela Liga Mundial de Vôlei. As parciais foram de 25/18, 18/25, 25/19, 22/25 e 15/13. Com o resultado, o time brasileiro terminou em primeiro lugar o Grupo J, com duas vitórias em dois jogos. O Canadá avançou em segundo lugar, com uma vitória e uma derrota. A Rússia terminou em terceiro e último lugar do grupo, com duas derrotas.

Para ficar com a vaga nas semifinais, o Brasil só precisava vencer um set da partida contra a Rússia. Agora, a seleção brasileira jogará as semifinais nesta sexta-feira às 15h05, na Arena da Baixada, contra França, Estados Unidos ou Sérvia. O adversário será definido após a partida das 17h40, entre Sérvia e França, no mesmo local.

Se os franceses vencerem o jogo, o rival será os Estados Unidos. Caso a vitória seja dos sérvios, sem tie-break, eles enfrentam os brasileiros. Se a vitória da Sérvia vier no quinto set, os franceses cruzarão o caminho do Brasil.

Com a vaga, o Brasil supera o trauma da última vez que disputou a fase final da Liga Mundial em casa, há dois anos. Aquela vez, a seleção ficou ainda na fase de grupos. A equipe tenta agora quebrar o tabu de sete anos sem título da Liga, 24 sem subir no lugar mais alto do pódio em casa.