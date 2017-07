Jogo da França e Sérvia define com quem Brasil faz semi

O Brasil venceu a Rússia por 3 a 2 nesta tarde de quinta-feira (6) na Arena da baixada, fechando as partidas do grupo na fase final da Liga Mundial de Vôlei. Agora, espera pela partida entre França e Sérvia para saber contra quem faz a semi-final na sexta-feira (7). Primeiro lugar do grupo, que teve o Canadá em segundo, o Brasil pode enfrentar qualquer uma das três equipes da outra chave.

Se a França vencer a Sérvia por 3 a 0 ou 3 a 1, fica em primeiro, e os EUA saem em segundo. Se a França vencer por 3 a 2, o primeiro lugar fica com os Estados Unidos, e a França em segundo. Se a Sérvia vencer por 3 a 0 ou 3 a 1, elimina a França. Se a vitória sérvia for por 3 a 2, quem cai é a Sérvia, e a França faz a semi contra o Brasil.

As primeiras partidas do grupo tiveram França 3 a 2 contra os EUA e EUA 3 a 0 contra a Sérvia.