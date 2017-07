Santos aprova Nilmar em exames e acerto só depende do atacante

Levir Culpi: técnico ganha reforços (foto: Geraldo Bubniak)

SAMIR CARVALHO SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Nilmar, ex-Internacional e Corinthians, já encerrou a bateria de exames médicos imposta pelo Santos. O atacante de 32 anos foi aprovado pelo clube paulista. Agora a diretoria santista só espera uma resposta do jogador em relação a proposta financeira para anunciar a contratação.

A cúpula alvinegra ofereceu cerca de R$ 200 mil mensais ao jogador, considerado o teto salarial do clube paulista, além de bonificações por metas alcançadas, o chamado "contrato de produtividade" no futebol brasileiro.

Caso aceite a proposta, Nilmar deve assinar contrato com o Santos até o fim de 2018. Nilmar foi submetido a três dias de exames por imposição do clube paulista, que adota cautela devido ao histórico de lesões do jogador.

O atacante já operou os dois joelhos e não atua há 14 meses. Ele rescindiu contrato recentemente com o Al-Nasr, dos Emirados Árabes. Nilmar já havia sido oferecido no início do ano, mas a cúpula alvinegra e o técnico Dorival Júnior recusaram a contratação. No entanto, a má fase de Ricardo Oliveira e a baixa média de gols de Kayke e Rodrigão, fizeram a diretoria santista mudar de ideia.

Uma foto de Nilmar no CT Rei Pelé vazou nos grupos de WhatsApp de torcedores do Santos. A diretoria santista investigou quem bateu a foto. Como existem câmeras no local, os funcionários do clube já sabem quem foi o autor –uma pessoa ligada a um jogador do elenco.

RICARDO OLIVEIRA — O Santos iniciou negociações com Nilmar, após ter reprovado o jogador no início do ano, por caUSA da fase ruim do atacante Ricardo Oliveira. Titular absoluto nas duas últimas temporadas, o centroavante de 37 anos vive um momento difícil.

Em 2017, o camisa 9 já desfalcou o time por causa de caxumba, corte na orelha profundo, lesão no tornozelo e pneumonia. O atacante de 37 anos tem a pior média de gols entre os centroavantes do Santos. Até agora ele disputou 17 jogos e marcou apenas quatro gols, média de 0,23. Kayke, o atual titular, vem logo em seguida. O camisa 11 disputou 21 jogos e marcou sete gols, média 0,33. A melhor média é de Rodrigão. O centroavante, que ainda não foi utilizado por Levir Culpi, disputou nove partidas e marcou quatro gols, média de 0,44.

Além dos centroavantes de origem, Bruno Henrique e Thiago Ribeiro já foram testados na função durante os jogos. Mesmo assim, a média deles também não anima comissão técnica e diretoria santista. O primeiro disputou 29 jogos e marcou seis gols, média 0,20. Já Thiago Ribeiro fez três gols em dez jogos, média de 0,30.