Brasil se complica com a Rússia, mas vence e garante liderança na Liga Mundial

LEANDRO CARNEIRO CURITIBA, PR (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil está na semifinal da Liga Mundial de vôlei com direito à liderança de sua chave. A vaga até veio com certa tranquilidade, mas russos complicaram a partida na Arena da Baixada, Curitiba, nesta quinta-feira (6), depois que já estavam eliminados. Foram 3 sets a 2, parciais de 25-18, 18-25, 25-19, 22-25 e 16-14. Agora, o Brasil aguarda o seu rival das semifinais. O adversário será conhecido nesta sexta-feira, depois do duelo entre França e Sérvia. Se os franceses vencerem o jogo, o rival será os Estados Unidos. Caso a vitória seja dos sérvios, sem tie-break, eles enfrentam os brasileiros. Se a vitória da Sérvia vier no quinto set, os franceses cruzarão o caminho do Brasil. Com a vaga, o Brasil supera o trauma da última vez que disputou a fase final da Liga Mundial em casa, há dois anos. Naquela ocasião, a seleção ficou ainda na fase de grupos. A equipe tenta agora quebrar o tabu de sete anos sem título da Liga, 24 sem subir no lugar mais alto do pódio em casa. Lucarelli foi o mais regular do time brasileiro. Até quando a equipe se perdeu um pouco na partida, ele segurou a onda. O jogador ainda se destacou ao pontuar em todos quesitos no jogo, inclusive um ace ao acertar as costas de um atleta russo. O Brasil precisava ganhar só um set para decidir a classificação. E fez questão de fazer isso logo de cara. Com um Wallace atacando com muita eficiência, a vantagem já apareceu no placar de cara, 8-3 marcava na primeira pausa técnica. A tranquilidade seguiu até o fim da parcial e como não poderia ser diferente, foi o oposto quem colocou números finais em 25-18. A pegada do Brasil no primeiro set saiu para a entrada da tranquilidade e relaxamento natural dos jogadores. A seleção ainda precisava ganhar mais um set para ficar na liderança da chave, mas acabou se acomodando e viu a Rússia abrir seis pontos. A troca de Wallace e Bruninho por Renan e Raphael melhorou o time, mas não suficiente para buscar o placar, com os russos devolvendo 25-18. O nível de concentração voltou para o terceiro set. Isso somado a erros constantes dos russos em quase todos os fundamentos, o que gerou até um ponto de ataque do levantador Bruninho. Assim, a missão para o Brasil garantir a liderança da chave ficou mais fácil. E ela veio com o triunfo por 25-19. Quando chegou o momento de decidir a partida, o Brasil novamente sofreu um apagão em quadra e viu os russos, mesmo eliminados, complicarem o quarto set. Mais uma vez, Renan dal Zotto rodou o time, quase todos os atletas, exceto Bruninho e Thales, mas não surtiu efeito. Deu Rússia, 25-22. Na hora do aperto, no set decisivo, a torcida começou a fazer a diferença em quadra, fazendo muito barulho a cada jogada dos brasileiros. Do banco de reservas, Marcelo Fronckowiak, auxiliar técnico do Brasil, pediu ajuda dos fãs. E em um duelo bastante equilibrado, o Brasil fechou a partida em 16-14.