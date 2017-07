Atlético terá nove jogos antes do duelo de volta com o Santos

Carlos Alberto: meia retornou para o departamento médico (foto: Geraldo Bubniak)

O Atlético Paranaense terá um mês até enfrentar o Santos na partida de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. Após a derrota por 3 a 2 na última quarta-feira (dia 5), no jogo de ida, na Vila Capanema, serão 36 dias até o próximo duelo contra a equipe paulista.

No entanto, o técnico Eduardo Baptista terá pouco tempo para treinamentos. Nesse período, o Atlético jogará duas vezes em cada semana. Serão nove partidas nesse intervalo – oito pelo Brasileirão e uma pela Copa do Brasil.

O time entra nessa maratona de jogos com jogadores importantes no departamento médico. O meia Carlos Alberto sofreu uma lesão no jogo de quarta-feira e está em tratamento. A previsão do tempo necessário para recuperação é de 30 dias.

O lateral-direito Jonathan sentiu dores musculares antes do jogo com o Santos e também está em recuperação. Os meias Guilherme e Felipe Gedoz estão em fase final de tratamento e podem retornar ao time nas próximas partidas.

PRÓXIMOS JOGOS

Do Atlético-PR

(f) Chapecoense 9/7 - Brasileirão

(c) Cruzeiro 12/7 - Brasileirão

(f) Corinthians 16/7 - Brasileirão

(c) Botafogo 19/7 - Brasileirão

(c) Ponte Preta 23/7 - Brasileirão

(c) Grêmio 27/7 - Copa do Brasil

(f) Vasco 30/7 - Brasileirão

(c) Avaí 2/8 - Brasileirão

(f) Palmeiras 6/8 - Brasileirão

(f) Santos 10/8 - Libertadores