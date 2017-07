Sargento Fahur se aposenta. Veja seus melhores momentos

Foi no dia 5 de junho de 2013, há 4 anos, que o Sargento Fahur apareceu pela primeira na internet com um post chamado “Polícia no Paraná é assim“. Desde então foram mais de 10 aparições pela web, e o Sargento Fahur se tornou uma celebridade não apenas no Paraná, mas em toda internet, onde ostenta 105 mil seguidores apenas no twitter.

Mas, no dia 19 de junho de 2017, Sargento Fahur anunciou sua aposentadoria: “Hoje, obrigatoriamente me aposento, foram 35 anos servindo a PM do Paraná. Agradeço a todos pelo apoio e confiança”, disse ele, no Twitter.

Em homenagem ao seu trabalho e seus últimos vídeos, vamos compilar suas melhores participações: 1. O maior fumante do mundo é preso; 2. Prendeu dois forminha de fazer capeta; 3. Denúncia contra os maconheiros fedidos.

