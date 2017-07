TJD pede para suspender homologação do resultado da final do Pernambucano

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - O presidente em exercício do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) de Pernambuco, Vitor Freitas Andrade Vieira, ordenou através de despacho publicado nesta quinta-feira (6) a suspensão da homologação do resultado do jogo final do Campeonato Pernambucano, que teve vitória do Sport sobre o Salgueiro por 1 a 0, no dia 28 de junho. A decisão atende a pedido do goleiro do Salgueiro, Luciano, que foi à Justiça requerendo a anulação da partida. "Cite-se e intime-se a Federação Pernambucana de Futebol, na pessoa de seu presidente, para que não homologue o resultado da partida impugnada até decisão final ou, caso já homologado, suspenda-o", escreve Vitor Freitas Andrade Vieira, que é vice-presidente do TJD. No documento, o presidente em exercício do TJD dá dois dias de prazo para o que o Sport se manifeste sobre o caso. Depois, a Procuradoria terá mais dois dias para se posicionar. E então o caso será submetido ao pleno do Tribunal. O segundo jogo da final entre Salgueiro e Sport ficou marcado por grande polêmica. O time do interior teve um gol supostamente legal anulado e, mesmo depois da utilização do recurso de árbitro de vídeo, a equipe de arbitragem optou pela anulação do tento. O goleiro do clube sertanejo, então, foi à Justiça pedindo a anulação da partida.