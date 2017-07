Anderson pode virar titular contra o Sport

Anderson: ele já atuou no segundo tempo contra o Vasco e pode ser titular contra o Sport (foto: Divulgação/Coritiba)

O meia Anderson, 29 anos, pode voltar a ser titular no Coritiba na próxima partida, na segunda-feira (dia 10), contra o Sport, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador entraria na vaga do volante Jonas, que está suspenso.

Anderson ficou 45 dias sem atuar, em tratamento de uma lesão, entre 15 de maio e o último domingo, quando atuou por 45 minutos contra o Vasco.

O técnico Pachequinho vinha utilizando Anderson como meia pela direita, com Alan Santos e Galdezani centralizados no meio-campo. No lado esquerdo do meio-campo, o treinador usou velocistas (Iago, Rildo ou Neto Berola). O esquema tático favorito do treinador é o 4-4-2, com Kleber Gladiador e Henrique Almeida no ataque.

No entanto, contra o Sport, Anderson pode atuar centralizado, junto com Galdezani. Anderson atuou nessa função (meia central) por sete temporadas no Manchester United.

É possível, porém, que Pachequinho coloque Anderson na meia-direita e coloque mais um volante centralizado. Nesse caso, o volante Edinho seria titular e o meia Tiago Real deixaria a equipe.

Os volantes Alan Santos e João Paulo estão em recuperação no departamento médico.

Na lateral-direita, segue a disputa entre Léo, Dodô e Rodrigo Ramos.

Com isso, a provável escalação do Coritiba é: Wílson; Léo (Dodô ou Rodrigo Ramos), Márcio, Werley e William Matheus; Galdezani, Anderson (Edinho), Tiago Real (Edinho) e Rildo; Henrique Almeida e Kleber.

O atacante Kleber segue atuando com base em efeito suspensivo, que anula provisoriamente a suspensão de 15 jogos imposta pelo STJD. O julgamento do recurso não ocorrerá antes de 14 de julho. Até lá, o jogador está liberado par aatuar.