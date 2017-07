Rodriguinho explica estratégia corintiana e a compara com campanha de 2015

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rodriguinho sagrou-se campeão brasileiro de 2015 com o Corinthians -embora fosse reserva, o meio-campista tornou-se peça importante em algumas partidas da reta final do campeonato. Nesta quinta-feira, o jogador comparou a forma de trabalho daquela temporada com a atual estratégia alvinegra no Brasileiro. "A gente resolveu que fosse jogo a jogo. Em 2015 era 6 ou 7 pontos para cada 3 jogos. Vai estipulando metas, você olha os últimos campeões. Mas a gente resolveu tratar cada jogo como uma final e está dando certo", disse Rodriguinho. "Quando começou o campeonato, Carille estabeleceu metas e perguntou se a gente queria pensar a cada 3 partidas como em 2015, mas decidimos por ser jogo a jogo", completou. O meia comemorou também os seis dias do Corinthians sem jogos. "É bom ter uma semana cheia, a gente consegue trabalhar algumas coisas que precisa. Fiz trabalhos de força. Mas isso não vai influenciar muito. É bom para a gente ter esse reforço muscular para não ter lesão e que a gente não perca ninguém", frisou. O Corinthians é líder do Campeonato Brasileiro e soma 29 pontos, sete a mais que o Grêmio. Depois de derrotar o Botafogo por 1 a 0 em Itaquera no último domingo. o time de Fábio Carille recebe a Ponte Preta na Arena no próximo sábado, às 19h.