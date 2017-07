Tenista relata pânico ao ver adversária com joelho lesionado em Wimbledon

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A romena Sorana Cirstea relatou o drama vivido no momento em que Bethanie Mattek-Sands se machucou durante a partida entre as duas em Wimbledon, nesta quinta-feira (6). A tenista disse ter ficado chocada e “um pouco inútil” por não conseguir ajudar a adversária. Em uma subida à rede, a norte-americana pisou errado e imediatamente caiu no chão com a mão no joelho. Durante o atendimento médico era possível ouvir Mattek-Sands chorando e gritando “por favor me ajude, por favor, por favor”. "Tentei confortá-la, mas eu estava em pânico, me senti inútil. Tudo que ela continuava falando era 'Sorana, me ajuda, me ajuda'. Eu dizia: 'estou aqui, você é forte, vai conseguir'. Gostaria de ter feito algo a mais. Não desejo isso nem para o meu pior inimigo", disse Cirstea. A partida estava empatada no momento do acidente. Mattek-Sands havia vencido o primeiro set por 6 games a 4. No segundo, Cirstea venceu no tie-break 7/6 (4). A lesão aconteceu em uma subida de Bethanie à rede. A norte-americana pisou errado e imediatamente caiu no chão com a mão no joelho. Enquanto ela recebia atendimento médico na quadra, sua parceira nas duplas, Lucie Safarova, chegou no local e não conseguiu segurar as lágrimas ao ver o ocorrido. As duas tentariam conquistar o sexto título de Grand Slam juntas, o primeiro em Wimbledon. A demora em que a maca e, posteriormente, a ambulância levou para socorrer Mattek-Sands gerou críticas e a organização de Wimbledon se justificou por meio de nota oficial. “A primeira resposta na Quadra 17 aconteceu em um minuto, com um técnico de enfermagem. A jogadora foi mantida na quadra enquanto um alívio para a dor foi dado. Na sequência, a jogadora foi transferida diretamente para a ambulância e levada ao hospital sob condição de emergência”. Antes disso, o Twitter oficial de Wimbledon havia falado em “lesão aguda no joelho” e desejou sorte à tenista. “Desejamos melhoras a Mattek-Sands, que foi levada para o hospital com uma lesão aguda no joelho depois de cair em sua partida de segunda rodada contra Sorona Cirstea”. Confira o relato completo de Sorana Cirstea: Eu atravessei a quadra e vi o joelho. Nunca tinha visto nada daquele jeito na minha vida, uma lesão daquela. Eu acho que eu também estava um pouco chocada. Então, eu não sei, eu gritei ao juiz de cadeira ou para alguém para trazer ajuda ou algo do tipo, porque era algo sério. Sim, eu ainda lembro do choque que tinha quando vi o joelho. Ela não estava em choque. Ela continuava dizendo: ‘Sorana, me ajuda, Sorana, me ajuda, Sorona, me ajuda’. Eu disse: ‘Estou aqui, estou aqui’. Foi difícil porque ela não parava de repetir: ‘Sorana, me ajude, Sorana, me ajude’. E eu dizia: ‘estou aqui, você é forte, você vai conseguir’. Eu tentava, mas obviamente me sentia inútil. Em momentos como esses, em que ela estava gritando tão alto, você olha o joelho, é um momento bastante desconfortante. Sim, eu me sentia um pouco inútil. Gostaria de ter feito mais.