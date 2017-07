Nilmar fecha com o Santos e receberá R$ 200 mil mensais

Nilmar (foto: Divulgação/Internacional.com.br)

SÃO PAULO, SP (UOL/(FOLHAPRESS) - Após ser aprovado em exames médicos, o atacante Nilmar, 32, ex-Internacional e Corinthians, fechou contrato com o Santos até o fim da próxima temporada. O jogador receberá salários de R$ 200 mil mensais, considerado o teto salarial do clube paulista, além de bonificações por metas alcançadas, o chamado "contrato de produtividade" no futebol brasileiro. O departamento médico do Santos prevê que Nilmar demore cerca de dois meses para fazer a sua estreia com a camisa santista.

Nilmar foi submetido a três dias de exames por imposição do clube paulista, que adotou cautela devido ao histórico de lesões do jogador. O atacante já operou os dois joelhos e não atua há 14 meses. Ele rescindiu contrato recentemente com o Al Nasr, dos Emirados Árabes. Nilmar já havia sido oferecido no início do ano, mas a cúpula alvinegra e o técnico Dorival Júnior recusaram a contratação. No entanto, a má fase de Ricardo Oliveira e a baixa média de gols de Kayke e Rodrigão, fizeram a diretoria santista mudar de ideia.