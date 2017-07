Fileiras das Farc têm ao menos oito brasileiros, diz levantamento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um censo divulgado nesta quinta-feira (6) revela que ao menos oito brasileiros integram as fileiras das Farc (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia). Entre os estrangeiros que compõem a guerrilha, há também 54 venezuelanos, 16 equatorianos, dois chilenos, um argentino, um holandês, um francês, um panamenho e um dominicano. O levantamento, conduzido pela Universidade Nacional da Colômbia e pela Agência para a Reincorporação e Normalização (ABR), foi feito com os 10.015 integrantes das Farc em todo o país . Do total de integrantes, 55% eram combatentes, 29% milicianos e colaboradores e 16% presos da organização rebelde. Os homens eram a maioria, 77% do grupo. Após fechar em novembro um acordo de paz com o governo colombiano, a guerrilha concluiu seu desarmamento na semana passada e se prepara para se reincorporar à vida civil. As Farc são a principal e mais antiga guerrilha da América do Sul. O acordo de paz põe fim a 50 anos de conflito armado.