Viagem para países europeus está mais cara neste verão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A desvalorização do real em relação ao euro e a recuperação da economia europeia pós-crise deixa a viagem do brasileiro ao continente mais cara neste verão. O euro subiu 8,7% em relação ao real desde o início deste ano. Também pesam para o consumidor o aumento do valor das passagens aéreas –que foi de 6,83% entre maio e junho deste ano, segundo o IBGE.

Quem planeja conhecer a Espanha e a Itália deve se preparar: o país ibérico teve alta de 17,7% no preço da hotelaria em maio, em comparação com o mesmo mês de 2016, de acordo com o INE, instituto espanhol de estatística. Já a Itália registrou em abril a maior inflação desde fevereiro de 2013 (1,9%) puxado principalmente pelo setor de transportes, gás natural e energia elétrica. Os dados são do Istat, órgão de estatística do governo italiano.

Os voos domésticos espanhóis registraram alta de 3,3% no ano, enquanto o setor de restaurantes e cafés teve aumento de 0,9%. O país se beneficia também da imagem de local seguro para europeus preocupados com ataques terroristas. O último registrado na Espanha foi em 2004, quando uma bomba explodiu no metrô de Madri e matou 191 pessoas. O país também apresenta sinais claros de recuperação econômica. Em maio, o ministro da Economia da Espanha, Luis de Guindos, projetou que o PIB local deve crescer 3% neste ano. Também é esperado que a taxa de desemprego caia de 18,7% para 16,6% até o final de 2017.

COMPENSAÇÃO

Para Ana Maria Modeschi, gerente de produtos internacionais da operadora de viagens Schultz, os preços deste ano estão parecidos com os de 2015. "O ano passado que teve preços atípicos, bem baixos, porque as companhias aéreas tinham muita oferta e promoções". Segundo ela, isto se deve a uma melhora da economia brasileira, que permitiu que mais pessoas comprassem os bilhetes para as férias com antecedência. De acordo com a CVC, a negociação com fornecedores, como hotéis e transporte terrestre, deixou o aumento no valor dos pacotes dentro do esperado para este ano.